Сергій Стаднюк

УЄФА виключив ДАК 1904 українського захисника Тараса Качараби з Ліги конференцій через порушення правил спільної власності. Про це повідомляє пресслужба організації.

Перша палата Органу з контролю фінансової діяльності клубів (CFCB) ухвалила рішення стосовно кількох випадків спільної власності футбольних клубів, а саме Дьор та ДАК 1904 Дунайска Стреда, Дроеда Юнайтед та Сілкеборг. УЄФА

Розглядаються справи:

Дроеда Юнайтед (Ірландія) і Сілкеборг (Данія)

Дьор (Угорщина) і ДАК 1904 Дунайска Стреда (Словаччина)

Олімпік Ліон (Франція) і Кристал Пелас (Англія)

Палата розпочала перевірку через можливе порушення правила про володіння декількома клубами, закріпленого в Статті 5 регламенту клубних змагань УЄФА. За результатами аналізу документів, зробленого станом на 1 березня 2025 року, встановлено, що Дьор та ДАК 1904 порушили цю норму (Стаття 5.01).

Через це, відповідно до Статті 5.02 регламенту, ухвалено такі рішення:

Надати Дьору право брати участь у Лізі конференцій УЄФА сезону 2025/26.

Відмовити ДАК 1904 у такому праві на сезон 2025/26.

Відповідно до статті 5.02 регламенту УЄФА, якщо кілька клубів порушують вимоги щодо забезпечення чесності змагань, до участі допускається лише один із них. Пріоритет надається за такою черговістю:

клубу, який кваліфікувався до більш престижного турніру УЄФА (Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Ліга конференцій);

клубу, що посіввище місце у своєму національному чемпіонаті;

клубу з асоціації, яка має вищий коефіцієнт у рейтингу УЄФА.

Раніше Палата ухвалила рішення щодо Дроеди та Сілкеборга:

Сілкеборг допущено до Ліги конференцій 2025/26.

Дроеда Юнайтед отримала відмову.

Розгляд справи Ліона та Кристал Пелас було відкладено. Це рішення пов’язане з дотриманням умов мирової угоди між Ліоном і Палатою CFCB за порушення фінансових зобов’язань. За цією угодою Ліон готовий відмовитися від участі в єврокубках 2025/26, якщо французька ліцензійна комісія (DNCG) підтвердить їхнє пониження в класі до Ліги 2. Подальші деталі щодо випадку з володіння кількома клубами та мирової угоди будуть оприлюднені пізніше.

Раніше УЄФА оголосив про початок новаторського дослідження навантаження гравців та його впливу.