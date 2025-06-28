Павло Василенко

УЄФА оголосив у соціальних мережах про запуск нової ініціативи організації, підтриманої Асоціацією європейських клубів, Європейськими лігами та FIFPRO Europe, яка спрямована на більш детальне визначення поняття «робоче навантаження» в елітному європейському футболі для чоловіків та жінок, а також на розуміння пов'язаного з цим впливу, де це необхідно.

Звертаючись до складних та довгострокових аспектів робочого навантаження, дослідження прийме науковий, надійний та заснований на доказах підхід у двох основних фазах, гарантуючи найвищі стандарти точності та надійності. Початкова фаза буде спрямована на визначення того, що означає термін «робоче навантаження» для зацікавлених сторін, включаючи клуби, гравців, тренерів, медичний персонал та інші відповідні групи, як визначено групою незалежних експертів. Це спробує краще оцінити фактори, пов'язані з нею, включаючи різні типи травм, рівні продуктивності та добробут гравців.

Ця ініціатива УЄФА є центральним компонентом, поряд із цілеспрямованою взаємодією через інші платформи, спільного зобов'язання УЄФА, Асоціації європейських клубів, європейських ліг та FIFPRO Europe щодо захисту гри та благополуччя гравців.