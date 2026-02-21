Сергій Разумовський

Український голкіпер Артур Рудько заявив, що нині перебуває у статусі вільного агента та розглядає варіанти продовження кар’єри. У коментарі для Sport.ua воротар підтвердив, що наразі зосереджений на пошуку нової команди. За словами Рудька, ситуація поки що відкрита й конкретики щодо майбутнього ще немає: він веде пошук і вже далі орієнтуватиметься по обставинах та пропозиціях.

Зараз я знаходжусь у пошуку нового клубу. А далі буде видно. Артур Рудько український футболіст

Раніше журналіст Костянтин Андріюк повідомляв, що 31 серпня Рудька було мобілізовано, а вже 3 вересня його затримали на кордоні з Придністров’ям нібито за спробу незаконного перетину. На цьому тлі в українському медіапросторі з’являлися припущення, що події навколо кордону суттєво вплинули і на футбольні перспективи гравця.

Зокрема, повідомлялося, що Артур Рудько мав намір перейти до азербайджанської Габали, однак через затримання на кордоні потенційний трансфер так і не відбувся, а домовленості зірвалися.

Останнім клубом 33-річного воротаря був одеський Чорноморець, який він залишив наприкінці минулого сезону. Тепер Рудько шукає нову команду, де зможе відновити стабільну ігрову практику та повернутися до регулярних виступів.