Колишній голкіпер Шахтаря, Динамо, Чорноморця та Пафоса Артур Рудько прийняв рішення про втечу з України через спробу його мобілізації до ЗСУ. Про це повідомив ведучий програми «Інститут футбольної репутації» Костянтин Андріюк.

На кордоні України та невизнаного, контрольованого Росією Придністров’я прикордонники затримали групу втікачів, серед яких був і Артур Рудько. За повідомленнями ЗМІ, його вже передали на полігон, де він проходить базову підготовку і долучився до сил оборони України.

За моїми джерелами, хронологія подій така: у серпні 2025 року Артура Рудька оголосили в розшук ТЦК. 22 серпня його затримали, оформили штраф у 17 тисяч гривень, який він сплатив, після чого пройшов ВЛК. 31 серпня Рудька мобілізували, і він мав вирушати на полігон. Вочевидь, його відпустили зібрати речі, але вже 3 вересня він був затриманий на кордоні з Придністров’ям разом із групою інших втікачів. Повідомлялося, що кожен із них заплатив по 8 тисяч доларів за цю «послугу».

Факти такі: на момент затримання Артур Рудько вже був мобілізований і повинен був служити у військовій частині. Чому він обрав саме спробу втечі через кордон із Придністров’ям, де перебувають російські війська, – питання відкрите. Я лише наводжу факти, а висновки залишаю вам.