Сергій Разумовський

Ситуація навколо турецького легіонера Вереса Ерена Айдіна залишається напруженою й до кінця не проясненою. Про це повідомляє Sport.ua. За даними джерела, футболіст прибув до розташування рівненського клубу на зимовий збір у Туреччині та з’явився в тренувальному таборі команди, однак при цьому з різних причин участі в заняттях наразі не бере. Тобто фізично гравець поруч із командою, але в робочий тренувальний процес, за інформацією медіа, він не інтегрований.

Ключова причина, яку називає, пов’язана не стільки зі спортивними моментами, скільки з позицією оточення футболіста. Зазначається, що представники Айдіна не зацікавлені в тому, аби він продовжував кар’єру у Вересі. Це виглядає особливо показово на тлі того, що у півзахисника чинний контракт із клубом, який діє до 30 червня 2028 року. Відповідно, будь-яке розставання або зміна умов мають проходити в юридичній площині — через домовленості між сторонами або трансферні механізми.

Додатково повідомляється, що в Туреччині перебуває президент Вереса Іван Надєїн. Джерело навіть уточнює деталь: 4 лютого в нього день народження. Водночас головне тут інше — присутність керівника клубу на зборі може означати, що Верес намагається оперативно розв’язати питання з легіонером і вийти на конкретне рішення найближчим часом. Наразі залишається лише чекати, коли в цій історії з’явиться визначеність: чи повернеться Айдін до повноцінної роботи з командою, чи сторони знайдуть інший вихід із ситуації.

Уже 5 лютого Верес проведе в Туреччині черговий контрольний матч у межах підготовки до другої частини сезону — суперником стане Динамо (до якого і сватали Айдіна). На тлі цієї гри питання кадрової ситуації в команді, зокрема й історія з Айдіном, виглядає ще актуальнішим, адже спаринги на зборах — один із ключових етапів формування складу та ігрових зв’язків.

Нагадаємо, раніше Верес робив офіційну заяву щодо Ерена Айдіна: клуб повідомляв про інцидент, пов’язаний із тим, що футболіст «самовільно залишив розташування команди».