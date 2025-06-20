Вінгер Полісся Бені Макуана відреагував на чергове своє повернення до команди. Слова конголезця передає пресслужба житомирського клубу.

Чи сумував за Житомиром та Поліссям? Я би сказав, що так – трохи сумував. Загалом радий повернутися у команду.

Період, проведений в ЛНЗ? Я почувався нормально, але хотів отримувати більше ігрового часу. На жаль, все пішло не так, як я планував.

Що дав цей час у Черкасах? Та насправді нічого поганого не сталося. У мене була оренда, але найголовніше – що я знову у команді. Решта – не думаю, що це важливо.

Наскільки готовий? Я вже давно готовий. Я думаю, що пережив досить багато складних моментів. Спробую зробити все можливе, щоб спробувати грати, щоб показати, на що я здатен – вболівальникам і всім людям, які люблять команду.