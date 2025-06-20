Полісся оголосило, де гратиме домашні матчі Ліги конференцій
Клуб зробив свій вибір
близько 3 годин тому
Фото: ФК Полісся
Полісся визначилося з домашнім стадіоном на матчі Ліги конференцій сезону 2025/26.
Пресслужба житомирського клубу повідомила, що команда Руслана Ротаня свої домашні матчі турніру буде грати на стадіоні «Кошицька футбольна арена» у словацькому місті Кошице.
Полісся стартує у Лізі конференцій з другого відбіркового раунду саме домашнім поєдинком проти переможця пари Борац Баня-Лука (Боснія та Герцеговина) / Санта-Колома (Андорра), що запланований на 24 липня. Поєдинок-відповідь пройде 31 липня.
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