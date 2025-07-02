Скандальний український форвард поділився емоціями від свого покеру за німецький клуб
Легендарний форвард Мірослав Клозе залишився задоволений роботою підопічного
31 хвилину тому
Нападник німецького Нюрнберга Артем Степанов прокоментував свій покер у контрольному матчі проти Герсбрука (13:0). Слова українця передає пресслужба клубу.
За такої температури у цьому матчі було справді важко, але це частина підготовки. Потрібно багато працювати.
Звичайно, я радий своїм першим голам, але загалом задоволений грою всієї команди. Також було дуже приємно бачити настільки багато вболівальників.
Роботою Степанова, як і усієї команди, під час літніх зборів задоволений головний тренер колективу Мірослав Клозе.
Ми забили багато м'ячів, багато рухалися, наше позиційне розміщення вже виглядало досить добре. Це було добре. На даний момент усі дуже добре працюють під час підготовки. Ми можемо й надалі підвищувати інтенсивність – і саме цього хочемо.
Нагадаємо, Степанов нещодавно вдруге відмовився приїхати до розташування збірної України U-20.
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