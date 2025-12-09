Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк в ефірі УПЛ ТБ повідомив про травму орендованого у Динамо нападника Владислава Супряги, якої той зазнав у матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги (3:0).

Заміна Супряги на Демченка пов'язана з травмою. На жаль, Влад не зміг далі грати. Він на вольових якостях дограв перший тайм, але сказав, що не може.

Демченко вийшов – і я дуже радий за нього. Він не завжди отримує багато ігрової практики, але він на тренуваннях працює, сьогодні, шалений м’яч забив, вважаю. Він у грі зробив те, що він уміє, і то, що від нього завжди просимо.

Я йому кажу, що коли він закінчить кар’єру, йому треба йти в цирк. Він такі фінтіклябри з м’ячем витворяє. Сьогодні дуже приємне враження склав. Цей м’яч: ми просто сиділи на лаві, і як він полетів – незрозуміло нам все одно. Думаю, такі м’ячі і важко взяти.