СК Полтава та Епіцентр закривали програму 15 туру УПЛ. Матч в Кропивницькому завершився з рахунком 0:3.

Зустріч дебютантів елітного дивізіону пройшла за повної переваги Епіцентра, який у випадку перемоги міг збільшити відрив від зони вильоту. Хедлайнером виступив найкращий гравець команди Сергія Нагорняка Сіфуентес, який взяв участь у двох голах в кожному з таймів.

Ефектну крапку в поєдинку поставив Демченко, який запустив наклбол ударом зі штрафного, проти якого нічого не зміг вдіяти голкіпер Полтави.

Перемога дозволила Епіцентру залишитись на 14 місці, маючи стільки ж очок. Полтава - остання в турнірній таблиці з дев'ятьма балами.

УПЛ. 15 тур

СК Полтава - Епіцентр 0:3

Голи: Джеованне, 25, Себеріо, 50, Демченко, 82