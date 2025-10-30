Павло Василенко

Колишній хавбек Манчестер Юнайтед і легенда англійського футболу Пол Скоулз несподівано звільнився з посади спортивного коментатора. Причина – зворушлива до сліз.

Скоулз, який провів за Манчестер Юнайтед 713 матчів, забив 155 голів і віддав 82 асисти, минулого сезону працював експертом на TNT Sports, коментуючи матчі Ліги Європи. Але цього року 50-річний англієць вирішив поставити крапку у своїй медіа-кар’єрі.

В інтерв’ю для The Overlap він зізнався, що хоче більше часу проводити з сином Ейденом, який страждає на важку форму аутизму.

«Уся моя робота підпорядковувалася його розпорядку дня. Я вирішив підлаштувати все під потреби Ейдена. Проводжу з ним три дні на тиждень», – розповів Скоулз.

Ейдену у грудні виповниться 21 рік. Хлопець не розмовляє, але, за словами батька, розуміє набагато більше, ніж здається, спілкуючись звуками, які розпізнають лише найближчі.

Скоулз також поділився своїми страхами:

«Я знаю, що старію, і постійно думаю: що буде, коли мене не стане? Це моя найбільша тривога».

Окрім Ейдена, у Скоулза двоє старших дітей – Аррон і Алісія. Протягом життя футболіст також стикався з проблемами зі здоров’ям – астмою та хворобою Осгуда-Шлаттера, але завжди залишався прикладом сили та відповідальності.