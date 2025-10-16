Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз поділився думкою щодо останніх рішень клубу на трансферному ринку.

– Був Расмус Хойлунд, 22-річний хлопець, який прийшов, коли йому було 20. У Манчестер Юнайтед був лише один центральний нападник, і вся відповідальність лежала на ньому. На нього тиснули, і він не впорався з цим. У команді має бути три або чотири форварди.

І що вони зробили цього літа? Відпустили його і придбали іншого, дуже схожого, такого ж гравця – Беньяміна Шешко! Йому також 22 роки. Він розпочав непогано, і, здається, поступово додає у грі. Але де тут здоровий глузд? – цитує Скоулза Daily Mail.