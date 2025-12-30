Головний тренер Зорі Віктор Скрипник привітав українців із Новорічними святами. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

По-перше: всі ми хочемо, щоб закінчилася війна, щоб ми вийшли з війни з високо піднятою головою. За ці чотири роки бойових дій наші люди доказали всім, що ми незламні.

Бажаємо нашим військовим, котрі нас боронять, здоров’я, щоб вони були живі та повернулися додому з перемогою. Дуже хочеться, щоб в 2026-му році ми вже були країною, котра ще раз довела всім, що українці обирають свободу та мир.