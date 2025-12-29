Буковина може повернутися до варіанту з підписанням нападника Зорі Філіппа Будківського, якщо футболіст найближчим часом не ухвалить остаточного рішення щодо продовження кар’єри. Про це повідомляє Sport Arena.

Ще кілька місяців тому Будківський перебував у шортлисті чернівецького клубу, однак згодом пріоритети Буковини змінилися. Причиною стала домовленість щодо трансферу колишнього форварда Агробізнеса Максима Войтиховського, після чого інтерес до нападника Зорі тимчасово відійшов на другий план.

Наразі Філіпп Будківський має кілька варіантів продовження кар’єри. Зокрема, повідомляється про інтерес з боку казахстанського Іртиша, який розраховує підписати українського нападника під час зимового трансферного вікна. Також відомо, що переговори футболіста із Зорею перебувають на просунутій стадії.

У поточному сезоні Будківський є одним із найкращих бомбардирів УПЛ. У 15 матчах чемпіонату він забив 7 м’ячів і віддав одну результативну передачу. Портал Transfermarkt оцінює вартість нападника у 300 тисяч євро.

Буковина завершила першу частину сезону в статусі впевненого лідера Першої ліги. Після 18 турів команда має 48 очок, випереджаючи Лівий Берег на дев’ять пунктів, а Чорноморець – на десять.

Другу частину сезону підопічні Сергія Шищенка розпочнуть матчем чвертьфіналу Кубка України проти ЛНЗ. Базові дати поєдинків цієї стадії заплановані на 3–5 березня.