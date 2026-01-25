Головний тренер Зорі Віктор Скрипник висловився про продовження співпраці клубу з нападником Пилипом Будківським, а також підбив перші підсумки стартового тижня зимових зборів.

Усі на позитиві. Позитивні емоції всередині команди допомагають виконувати ту роботу, яку гравці не особливо люблять. Без якісної підготовки важко відповідати рівню, який Зоря хоче мати на футбольній карті України. Сподіваємося, що нікого не втратимо через травми і в хорошій формі підійдемо до відновлення УПЛ.

Напередодні Джордан приєднався останнім. Це було обумовлено ще раніше. Всі на місцях. Продовження контракту з Будківським? Ми раді, що Філ залишився з нами. Віддаю належне керівництву Зорі, яке змогло переконати його залишитись. Коли капітан продовжує контракт – це сигнал для інших хлопців, що проєкт рухатиметься вперед, – заявив Скрипник в інтерв'ю «Українському футболу».