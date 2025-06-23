Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник планує посилити команду досвідченим нападником, із яким йому вже доводилося працювати раніше.

Йдеться про колишнього форварда рівненського Вереса Руслана Степанюка, який на даний момент залишається без клубу. Скрипник добре знайомий з його ігровими якостями зі спільної роботи в полтавській Ворсклі та виявляє інтерес до можливого возз'єднання. Остаточне рішення щодо трансферу наставник ухвалить після консультацій із клубним керівництвом, про це повідомило ТаТоТаке.

Крім того, у рамках підготовки у Словенії тренер оцінить форму та потенціал іншого форварда — Пилипа Будківського.

Минулого сезону 2024/25 Степанюк провів 31 матч за Верес у всіх турнірах, відзначившись шістьма голами та двома результативними передачами. У 24 зустрічах він виводив команду на поле у ролі капітана.

Раніше повідомлялося, який буде тренерський штаб у Віктора Скрипника в Зорі.