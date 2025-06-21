Зоря сформувала штаб, який допомагатиме Скрипнику
Команда вийшла з відпустки
близько 1 години тому
Новий-старий тренер Зорі Віктор Скрипник не зможе розраховувати на своїх асистентів по роботі в попередніх українських клубах, повідомляє «ТаТоТаке».
Веселін Атанасов наразі виконує обов'язки помічника тренера в болгарському Чорному Море. Григорій Ярмаш входить до штабу Полісся-2. Сергій Попов не працює в Зорі.
Таким чином, допомагати Скрипнику, майже напевно, будуть помічники Младена Бартуловича: асистент Володимир Микитин, тренер воротарів Артем Коледа, тренер-селекціонер Юрій Дудник і тренер-аналітик Артем Чернишов.
Нагадаємо, Скрипник знову очолив Зорю цього червня. Це вже другий прихід фахівця на посаду головного тренера команди.