Головний тренер Зорі Віктор Скрипник підбив підсумки матчу 2 туру УПЛ проти Кудрвки (2:1). Його слова наводить пресслужба клубу.

Свою першу перемогу в новому сезоні Зоря присвятила ексодноклубнику Володимиру Білоцерковцю, про смерть якого стало відомо 6 серпня.

Дуже важкий тиждень був для нас. Велика подяка хлопцям, котрі вибороли в собі це хвилювання. Команда налаштовувалася на перемогу, яка б складна для нас вона не була. Ви бачили, як було тяжко. Ця перемога – в памʼять про нашого друга, котрий на минулому тижні ще був з нами, в памʼять про Володимира Білоцерковця.

Хочу зробити комплімент Кудрівці. Вони грають у футбол. Ми зі своєю задачею впоралися. Сподіваюся, далі буде легше.

Дуже хотіли перемогти. Тиск результату, тиск суперника, психологічний тиск, напевно все це давалося в знаки. Було прохання до хлопців проявити свої якості, бо знаю, як ми пережили цей тиждень, як воно болить…

Ми чуємо викрики вболівальників - «мужики». Це допомагає, - сказав Скрипник.