УПЛ і колишні клуби Білоцерковця висловили співчуття у зв'язку зі смертю футболіста
31 липня Зоря внесла 25-річного вінгера на сезон, але у першому турі УПЛ він так і не зіграв...
близько 2 годин тому
Пресслужба української Прем’єр-ліги висловила співчуття у зв’язку зі смертю вінгера Зорі Володимира Білоцерковця.
🕯Світла пам’ять Володимиру Білоцерковцю…
Українська Прем’єр-Ліга з глибоким сумом повідомляє про трагічну новину. На 26-му році життя пішов із життя півзахисник луганської «Зорі» Володимир Білоцерковець.
Щирі співчуття рідним, близьким, партнерам по команді та всім, хто знав Володимира. Сили вам пережити цю важку втрату.
Також щодо трагічного випадку висловилося київське Динамо.
Пішов з життя півзахисник луганської «Зорі» Володимир Білоцерковець. Йому було 25 років.
Футбольний клуб «Динамо» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Володимира. Світла памʼять 🙏
Слова співчуття висловили і колишні клуби Білоцерковця, Інгулець і запорізький Металург.
Сьогодні, на 26-му році, обірвалося життя екс-півзахисника «Інгульця» Володимира Білоцерковця. Висловлюємо щирі співчуття близьким і родичам гравця.
Ми всі запам’ятаємо його як професіонала, добру та чуйну людину. Щиро співчуваємо рідним та близьким Володимира.
Не стало Володимира Білоцерковця 😢
Щиро співчуваємо рідним та близьким Вододимира.
Нагадаємо, причина смерті 25-річного футболіста поки що залишається невідомою. Свій останній матч він провів 22 липня у спарингу проти катарської Аль-Сайлії. Тоді вінгер замінив Артема Слесара на 65-й хвилині.
31 липня Білоцерковця було внесено до офіційної заявки Зорі на сезон-2025/2026. Проте він так і не ввійшов до заявки на матч першого туру української Прем’єр-ліги проти ЛНЗ (0:0).