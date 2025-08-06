Сергій Стаднюк

Пресслужба української Прем’єр-ліги висловила співчуття у зв’язку зі смертю вінгера Зорі Володимира Білоцерковця.

🕯Світла пам’ять Володимиру Білоцерковцю… Українська Прем’єр-Ліга з глибоким сумом повідомляє про трагічну новину. На 26-му році життя пішов із життя півзахисник луганської «Зорі» Володимир Білоцерковець. Щирі співчуття рідним, близьким, партнерам по команді та всім, хто знав Володимира. Сили вам пережити цю важку втрату. Українська Прем'єр-ліга

Також щодо трагічного випадку висловилося київське Динамо.

Пішов з життя півзахисник луганської «Зорі» Володимир Білоцерковець. Йому було 25 років. Футбольний клуб «Динамо» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Володимира. Світла памʼять 🙏 Динамо Київ

Слова співчуття висловили і колишні клуби Білоцерковця, Інгулець і запорізький Металург.

Сьогодні, на 26-му році, обірвалося життя екс-півзахисника «Інгульця» Володимира Білоцерковця. Висловлюємо щирі співчуття близьким і родичам гравця. Ми всі запам’ятаємо його як професіонала, добру та чуйну людину. Щиро співчуваємо рідним та близьким Володимира. ФК Інгулець

Не стало Володимира Білоцерковця 😢 Щиро співчуваємо рідним та близьким Вододимира. СК Металург Запоріжжя

Нагадаємо, причина смерті 25-річного футболіста поки що залишається невідомою. Свій останній матч він провів 22 липня у спарингу проти катарської Аль-Сайлії. Тоді вінгер замінив Артема Слесара на 65-й хвилині.

31 липня Білоцерковця було внесено до офіційної заявки Зорі на сезон-2025/2026. Проте він так і не ввійшов до заявки на матч першого туру української Прем’єр-ліги проти ЛНЗ (0:0).