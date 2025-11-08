Головний тренер Зорі Віктор Скрипник поділився в ефірі УПЛ ТБ емоціями після перемоги над своїм колишнім клубом у матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги проти Металіста 1925 (3:1).

Так, забили три м’ячі команді, яка пропустила найменше в цьому чемпіонаті. Тож можна пишатися цим. З повагою до суперників, але сьогодні грала одна команда, яка, на мою думку, заслуговувала на ті три очки, які ми здобули.

Коли ми забивали й вели у рахунку, ми завжди падали та грали по рахунку. А сьогодні, ведучи 3:1, ми грали вперед, продовжували напружувати суперника, грали в агресивний футбол. У другому таймі ми взагалі не залишили суперникам жодного шансу. Ми знали, що у них є гравці, які здатні робити різницю, але ми дуже добре спрацювали проти них. І головне – ми грали вперед. Коли я тренував «Зорю» вперше, команда завжди грала вперед, як і сьогодні.

Можу сказати, що ця міжнародна перерва мені не дуже подобається. Я б із задоволенням продовжив працювати з цією командою – маю на увазі завтра, післязавтра. Але регламент є регламент. Тож будемо відпочивати два тижні.

Ми поговорили з Будківським перед матчем, і він запевнив мене, що хоче грати та що готовий на 100%. Ми ризикували не лише його пальцями. Ми знали, що він принесе користь команді – і саме це він робив. Коли він на полі, нам набагато легше. Тільки компліменти можу сказати йому й порадити молодим хлопцям, щоб вони дивилися на нього – як треба працювати не лише на футбольному полі, а й за його межами, як треба готуватися до матчів.