Зоря на виїзді обіграла Металіст 1925
Віктор Скрипник здобув три очки у матчі проти колишньої команди
близько 2 годин тому
У Житомирі Металіст 1925 провів домашній поєдинок 12-го туру УПЛ проти Зорі, який завершився перемогою гостей з рахунком 3:1.
Цікаво, що наставник луганчан Віктор Скрипник зумів обіграти свою колишню команду, адже раніше він очолював харківський клуб.
Вже на початку матчу Зоря вийшла вперед – відзначився Пилип Будківський. Проте господарі швидко зрівняли рахунок завдяки влучному удару Ерміра Рашиці з пенальті.
У другій половині зустрічі перевагу гостей закріпили Роман Вантух та Артем Слюсар, на чиї голи підопічні Младена Бартуловича, котрий до цього сезону працював у Зорі, відповісти не змогли.
УПЛ. 12-й тур.
Металіст 1925 – Зоря – 1:3
Голи: Рашиця, пенальті – 31 – Будківський, 8; Вантух, 34; Слесар, 48