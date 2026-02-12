Сергій Разумовський

Спортивний директор Марселя Медхі Бенатія звернувся до керівництва клубу з проханням звільнити його після того, як головний тренер Роберто Де Дзербі залишив свою посаду. Про це повідомляє видання RMC Sport.

Бенатія мотивував своє бажання піти тим, що прагне проявити підтримку і солідарність із колишнім наставником команди. За словами спортивного директора, тренер не повинен був нести відповідальність за всі проблеми, що нині виникли у клубі, і повністю відповідати за невдачі лише одній людині несправедливо.

Втім, керівництво Марселя вирішило не задовольняти його прохання і залишило Бенатія на посаді. У клубі переконані, що Медхі ще може принести чималу користь команді у складний для організації період, тому попросили його продовжити роботу.

Як зазначалося раніше, Де Дзербі залишив клуб без матеріальної компенсації для себе, але Марсель погодився виплатити необхідні неустойки членам його тренерського штабу. Таким чином, керівництво клубу зробило акцент на підтримці функціонерів та фахівців, які працювали з командою до останнього часу.

Раніше повідомлялося, що Де Дзербі може повернутися до АПЛ.