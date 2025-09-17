Павло Василенко

Колишній гравець збірної Сербії Деян Мілованович знепритомнів і помер невдовзі після того, як забив гол.

Протягом своєї кар'єри Мілованович грав за Ланс, Паноніос та Вождовац. Він найбільш відомий своїми виступами за Црвену Звезду, де грав з 2001 по 2008 рік та з 2010 по 2011 рік.

Півзахисник завершив кар'єру у 2014 році. Відтоді він більше не бачив себе у футболі. Мілованович не розглядав тренерську чи директорську посаду, але з радістю повертався на поле для матчів ветеранів.

У вівторок він повернувся на поле у ​​матчі Црвени Звезди. 41-річний серб був у стартовому складі та забив м’яч на сьомій хвилині, зробивши рахунок 1:0.

Відразу після голу Мілованович втратив свідомість і знепритомнів на полі. Його товариші по команді швидко розпочали реанімацію, і було викликано служби швидкої допомоги.

На жаль, життя 41-річного чоловіка врятувати не вдалося. Причиною смерті був визнаний подвійний серцевий напад. Батько Міловановича, Джордже, також футболіст, помер подібним чином багато років тому.

За свою кар'єру півзахисник провів 230 матчів за Црвену Звезду, вигравши три титули чемпіона Сербії та чотири Кубки Сербії з клубом, а також двічі зіграв за національну збірну.