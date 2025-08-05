Павло Василенко

Колишній португальський футболіст, а згодом спортивний директор Порту Жорже Кошта помер у вівторок у віці 53 років. Причиною стала раптова зупинка серця.

Жорже Кошта перебував в тренувальному центрі ФК Порту Олівалі, коли відчув нездужання і отримав медичну допомогу на місці. Першу допомогу йому надала медична бригада з Порту, до складу якої входив доктор Нельсон Пуга, за допомогою дефібрилятора, а пізніше Національна служба екстреної медичної допомоги (INEM).

Кошта щойно закінчив інтерв'ю SportTV, коли близько 12:30 за місцевим часом відчув себе погано. Він попросив присутню команду новин провести інтерв'ю в тренувальному центрі через сильну спеку, але невдовзі втратив свідомість.

Його доставили до лікарні Сан-Жуан у Порту у дуже важкому стані та негайно госпіталізували до відділення інтенсивної терапії, де він помер пізніше того ж дня.

Кошта був колишнім капітаном Порту, де грав на позиції центрального захисника протягом 15 сезонів. Найяскравішим моментом його кар'єри стала перемога в Лізі чемпіонів у 2004 році під керівництвом Жозе Моурінью. Він також виграв Кубок УЄФА, вісім титулів чемпіона країни та п'ять кубків країни з португальською командою.

Кошта зіграв 50 матчів за збірну Португалії. Він по одному разу вийшов на чемпіонат світу та чемпіонат Європи, забивши два голи на головних змаганнях. Завершив ігрову кар'єру у 2006 році.