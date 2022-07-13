Йовічевич може привести в «Шахтар» екс-лідера «Дніпра-1»

Бразилець дуже подобався фахівця в минулому клубі

Лукас Тейлор / Фото - СК Дніпро-1

Захисник ПАОКу Лукас Тейлор може перебратися до «Шахтаря». Про це повідомив журналіст Володимир Звєров.

За інформацією джерела, це може бути першим трансфером Ігора Йовічевича в новому клубі. Зазначається, що бразилець йому дуже подобався в «Дніпрі-1».

До ПАОКу Тейлор перейшов влітку минулого року. Контракт з греками триває до 30 червня 2024 року з опцією продовження на сезон.

Раніше повідомлялося, що «Фіорентина» відмовила «Шахтарю» у включенні важливого пункту до контракту Додо.