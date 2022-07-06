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Соломон прибув до Лондона для підписання контракту з новачком АПЛ

Вінгер «Шахтаря» перейде в «Фулгем»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:20
Соломон прибув до Лондона для підписання контракту з новачком АПЛ

Вінгер «Шахтаря» Манор Соломон прибув до Лондона для проходження медичного огляду в «Фулгемі», повідомляє Фабріціо Романо в своєму Twitter.

Очікується, що сьогодні Соломон підпише контракт з «Фулгемом». Соломон скористався правилом FIFA, яке дозволяє на рік припиняти контракти для легіонерів з українськими клубами. Соломон піде в «Фулхем» в оренду на рік.

Контракт ізраїльтянина з «Шахтарем» закінчується в грудні 2023 - го року.

Раніше повідомлялося, що трансфер Соломона в «Фулгем» буде повноцінним, а англійська клуб повинен був заплатити за вінгера 7 мільйонів євро.

Петро Приходько
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Манор Соломон Шахтар Донецьк

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