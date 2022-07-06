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Соломон прибув до Лондона для підписання контракту з новачком АПЛ
Вінгер «Шахтаря» перейде в «Фулгем»
Вінгер «Шахтаря» Манор Соломон прибув до Лондона для проходження медичного огляду в «Фулгемі», повідомляє Фабріціо Романо в своєму Twitter.
Очікується, що сьогодні Соломон підпише контракт з «Фулгемом». Соломон скористався правилом FIFA, яке дозволяє на рік припиняти контракти для легіонерів з українськими клубами. Соломон піде в «Фулхем» в оренду на рік.
Контракт ізраїльтянина з «Шахтарем» закінчується в грудні 2023 - го року.
Раніше повідомлялося, що трансфер Соломона в «Фулгем» буде повноцінним, а англійська клуб повинен був заплатити за вінгера 7 мільйонів євро.
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