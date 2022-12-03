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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Сон: «Вірив, що у нас все вийде»

Південна Корея вийшла в плей-офф
Футбол Чемпіонат світу з футболу
11:50
Сон: «Вірив, що у нас все вийде»

Нападаючий збірної Південної Кореї Хин Мін Сон поділився емоціями Sky Sports від виходу команди на плей-офф ЧС-2022.

«Я давно чекав цього моменту і вірив, що у нас все вийде.

Я не дуже добре справлявся з роллю капітана команди, але мої товариші по команді завжди прикривали мене. Я так вдячний їм і так пишаюся ними. Вони ніколи не здавалися і йшли на жертви заради команди».


Корея випередила Уругвай по різниці голів.

В 1/8 фіналу команда зіграє з Бразилією.

Андрій Усмонов
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Теги

збірна Південної Кореї (футбол) Сон Хин Мін

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