Тренер Південної Кореї: «Перемогу над Португалією ми заслужили. Давайте просто порадіємо»
Сон: «Вірив, що у нас все вийде»
Південна Корея вийшла в плей-офф
Нападаючий збірної Південної Кореї Хин Мін Сон поділився емоціями Sky Sports від виходу команди на плей-офф ЧС-2022.
«Я давно чекав цього моменту і вірив, що у нас все вийде.
Я не дуже добре справлявся з роллю капітана команди, але мої товариші по команді завжди прикривали мене. Я так вдячний їм і так пишаюся ними. Вони ніколи не здавалися і йшли на жертви заради команди».
Корея випередила Уругвай по різниці голів.
В 1/8 фіналу команда зіграє з Бразилією.
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