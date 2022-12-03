Сон: «Вірив, що у нас все вийде»

Нападаючий збірної Південної Кореї Хин Мін Сон поділився емоціями Sky Sports від виходу команди на плей-офф ЧС-2022.

Я не дуже добре справлявся з роллю капітана команди, але мої товариші по команді завжди прикривали мене. Я так вдячний їм і так пишаюся ними. Вони ніколи не здавалися і йшли на жертви заради команди».