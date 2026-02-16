Лондонський Арсенал впевнено покрокував далі в Кубку Англії. У поєдинку 1/16 фіналу команда Мікеля Артети не залишила шансів Вігану, оформивши розгром ще до середини першого тайму.

Доля зустрічі фактично була вирішена вже у стартові 30 хвилин. Каноніри продемонстрували агресивний атакувальний футбол і чотири рази вразили ворота суперника, не дозволивши гостям оговтатися.

За інформацією Opta Sports, лондонський клуб став першою командою Прем’єр-ліги з сезону 1992/1993, якій вдалося забити чотири м’ячі протягом перших пів години матчу Кубка Англії.

Наразі Арсенал також очолює турнірну таблицю АПЛ. Головним переслідувачем залишається Манчестер Сіті, який відстає на чотири очки. Уже цієї середи каноніри проведуть виїзний матч чемпіонату проти Вулвергемптона.