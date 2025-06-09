Спаллетті хоче здобути перемогу над командою гравця Карпат для нового тренера
Фахівця, що працював на росії, нарешті, замінить інший коуч на чолі збірної Італії
близько 6 годин тому
Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті поділився очікуваннями від матчу четвертого туру відбору на чемпіонат світу-2026 проти Молдови. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.
Я завжди вважав, що мої гравці сильні. Федерація мене підтримувала, але результатів не було. Перемога з Молдовою могла б добре розпочати новий цикл під керівництвом іншого тренера. Я люблю цю форму і команду, тому скажу: покажіть усе, що від мене очікували.
Ми повинні зіграти матч, гідний імені збірної та форми, яку носимо. Характер має значення. Я не хочу завершувати роботу невдало – хочу завершити гідною перемогою. Переконаний, що в команді є гравці, здатні виводити Італію на чемпіонат світу.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації на чемпіонат світу-2026 і подивитися пряму трансляцію гри можна вже сьогодні, 9 червня, на сторінці події Італія – Молдова на Xsport. Початок – о 21:45.
Раніше Спаллетті оголосив, що матч проти Молдови стане останнім для нього на посту головного тренера збірної Італії.
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