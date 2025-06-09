Спаллетті хоче здобути перемогу над командою гравця Карпат для нового тренера

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті поділився очікуваннями від матчу четвертого туру відбору на чемпіонат світу-2026 проти Молдови. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Я завжди вважав, що мої гравці сильні. Федерація мене підтримувала, але результатів не було. Перемога з Молдовою могла б добре розпочати новий цикл під керівництвом іншого тренера. Я люблю цю форму і команду, тому скажу: покажіть усе, що від мене очікували.

Ми повинні зіграти матч, гідний імені збірної та форми, яку носимо. Характер має значення. Я не хочу завершувати роботу невдало – хочу завершити гідною перемогою. Переконаний, що в команді є гравці, здатні виводити Італію на чемпіонат світу.