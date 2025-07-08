Спаринг перед Ільвесом не стане для Шахтаря останнім. Де дивитися матч проти Бріньє?
«Гірники» оголосили про проведення контрольної зустрічі між іграми кваліфікації Ліги Європи
близько 2 годин тому
Фото - ФК Шахтар
Шахтар запланував ще один контрольний матч проти Бріньє – представника Другої ліги Словенії. Про це повідомила пресслужба клубу.
Зустріч заплановано на 11 липня, стартовий свиток пролунає о 19:00 за київським часом. Подивитися гру можна буде у прямій трансляції в клубному застосунку або на офіційному ютуб-каналі.
11.07 19:00 | Шахтар – Бріньє. Пряма трансляція
Цікаво, що за день до цього, 10 липня, Шахтар стартує у першому раунді кваліфікації Ліги Європи. «Гірники» проведуть стартову гру двоматчевого протистояння з фінським Ільвесом.
В останньому контрольному матчі перед першим офіційним поєдинком сезону Шахтар не зумів переграти чеським Словацко (1:1).