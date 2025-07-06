Шахтар зіграв останній контрольний матч перед стартом у Лізі Європи
«Гірники» готуються до поєдинків у єврокубках
21 хвилину тому
Фото: ФК Шахтар
Шахтар зіграв контрольний матч з чеським колективом Словацко на тренувальних зборах у Словенії. Поєдинок завершився внічию – 1:1.
На 26-й хвилині півзахисник Марек Гавлік точним ударом з дуже небезпечного стандарту відкрив рахунок. Шахтар відігрався на 71-й хвилині зусиллями бразильського вінгера Невертона.
Найближчий офіційний матч команда Арди Турана проведе проти фінського Ільвеса в рамках першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.
Зустріч на номінальному домашньому полі «гірників» у словенському місті Стожице пройде 10 липня о 21:00 за київським часом.
Контрольний матч
Шахтар – Словацко – 1:1
Голи: Невертон, 71 – Гавлік, 26.
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