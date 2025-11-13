Співаковський – про матчі України з Францією й Ісландією: «Давайте без популізму»
Синьо-жовті проведуть вирішальні ігри відбору на чемпіонат світу-2026
близько 1 години тому
Відомий футбольний журналіст і коментатор Михайло Співаковський поділився очікуваннями від матчів збірної України в європейській кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції та Ісландії.
Якщо не буде стратегічних ігор у стилі Зеппа Гербергера-1954, швидше повірю, що візьмемо два очки, ніж тупо виграємо в Ісландії.
Якщо збережемо найкраще, що є, на другу гру – шансів більше. Але вірити, що ми втретє поспіль обіграємо Ісландію, коли це потрібно найбільше, – все одно, що тричі поспіль ставити на червоне, подвоюючи ставки. У Лас-Вегасі за таке відбивають пальці молотком.
У будь-якому випадку дуже хочеться подивитися на збірну, яка грає на перемогу з першої хвилини матчу, як це було проти Італії. А ще хочеться побачити дорослих чоловіків, які усвідомлюють, де вони, хто вони і чому саме вони. Без інфантилізму, інстаграм-хвилинок, рефлексій в стилі «ось заб’ю – то продадуть» і гасел а-ля «Ми готові вмерти на полі за ЗСУ!»
Давайте без популізму – ви не готові вмерти і не помрете. Все, що ви можете – покращити настрій тим, хто кожен день вмирає за вас, – заявив Співаковський в інтерв'ю Tribuna.com.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу п'ятого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 і подивитися пряму трансляцію гри можна вже сьогодні, 13 листопада, на сторінці події Франція – Україна на Xsport. Початок – о 21:45.
Раніше визначилася заявка синьо-жовтих на надважливий матч. Команді Сергія Реброва не допоможуть декілька лідерів.
