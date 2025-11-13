Відомий футбольний журналіст і коментатор Михайло Співаковський поділився очікуваннями від матчів збірної України в європейській кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції та Ісландії.

Якщо не буде стратегічних ігор у стилі Зеппа Гербергера-1954, швидше повірю, що візьмемо два очки, ніж тупо виграємо в Ісландії.

Якщо збережемо найкраще, що є, на другу гру – шансів більше. Але вірити, що ми втретє поспіль обіграємо Ісландію, коли це потрібно найбільше, – все одно, що тричі поспіль ставити на червоне, подвоюючи ставки. У Лас-Вегасі за таке відбивають пальці молотком.

У будь-якому випадку дуже хочеться подивитися на збірну, яка грає на перемогу з першої хвилини матчу, як це було проти Італії. А ще хочеться побачити дорослих чоловіків, які усвідомлюють, де вони, хто вони і чому саме вони. Без інфантилізму, інстаграм-хвилинок, рефлексій в стилі «ось заб’ю – то продадуть» і гасел а-ля «Ми готові вмерти на полі за ЗСУ!»

Давайте без популізму – ви не готові вмерти і не помрете. Все, що ви можете – покращити настрій тим, хто кожен день вмирає за вас, – заявив Співаковський в інтерв'ю Tribuna.com.