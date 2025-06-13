Спортдиректор Руха відповів про вибір нового головного тренера
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близько 2 годин тому
Спортивний директор Руха Володимир Лапіцький прокоментував призначення на посаду головного тренера Івана Федика. Його слова наводить пресслужба клубу.
Іван Федик давно працює в клубі та чудово знайомий зі всіма футболістами, починаючи від першої команди, й закінчуючи вихованцями вкадемії. Він не матиме жодних проблем з комунікацією навіть з легіонерами, адже Іван Зінонович знає багато мов і тому не матиме мовного бар'єру. Час від часу він спілкувався з легіонерами, знає їхні можливості, тож це також буде плюсом як для Івана Зіноновича, так і для гравців.
Враховуючи всі ці фактори, ні засновник, ні менеджмент не розглядали інші кандидатури на посаду головного тренера. Іван Федик одразу був фаворитом на це місце, як тільки було вирішено, що Віталій Пономарьов покине клуб, - сказав Лапіцький.
Раніше Федик уже очолював першу команду Руху в період з 2020 по 2021 рік, провівши на той час 40 матчів на чолі колективу. Після цього він обійняв посаду директора з футболу у клубній структурі.
У сезоні 2024/25 спеціаліст керував другим складом Руху, який завершив чемпіонат Другої ліги у групі А на другому місці.