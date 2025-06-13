Спортивний директор Руха Володимир Лапіцький прокоментував призначення на посаду головного тренера Івана Федика. Його слова наводить пресслужба клубу.

Іван Федик давно працює в клубі та чудово знайомий зі всіма футболістами, починаючи від першої команди, й закінчуючи вихованцями вкадемії. Він не матиме жодних проблем з комунікацією навіть з легіонерами, адже Іван Зінонович знає багато мов і тому не матиме мовного бар'єру. Час від часу він спілкувався з легіонерами, знає їхні можливості, тож це також буде плюсом як для Івана Зіноновича, так і для гравців.

Враховуючи всі ці фактори, ні засновник, ні менеджмент не розглядали інші кандидатури на посаду головного тренера. Іван Федик одразу був фаворитом на це місце, як тільки було вирішено, що Віталій Пономарьов покине клуб, - сказав Лапіцький.