Спортінг створив сенсацію в Лізі чемпіонів – розгромив Буде-Глімт в екстратаймі та вийшов у чвертьфінал
Лісабонці відіграли 0:3 з першого матчу
близько 1 години тому
Португальський Спортінг (Лісабон) зробив неймовірний камбек у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти норвезького Буде-Глімт.
Після поразки 0:3 у першому матчі лісабонці на своєму стадіоні «Жозе Алваладе» здобули перемогу з рахунком 5:0 в екстратаймах.
В основний час Спортінг виграв 3:0. Забивали: 34' – Гонсалу Інасіу, 61' – Педру Гонсалвеш та 78' – Луїс Суарес (з пенальті)
Рахунок у двоматчевому протистоянні зрівнявся – 3:3, і гра перейшла в додатковий час.
В екстратаймах португальці забили ще двічі. Відзначилися Максимільяно Араухо та Рафаель Нел.
Спортінг став першим чвертьфіналістом Ліги чемпіонів цього сезону. Для клубу це історичний успіх – вперше в історії Спортінг вийшов до чвертьфіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи.
Наступним суперником лісабонців стане переможець пари Арсенал - Баєр Леверкузен.