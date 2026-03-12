Нестримний Буде-Глімт розгромив Спортінг у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Норвежці – в кроці від виходу в топ-8 турніру
близько 2 годин тому
Буде-Глімт – Спортінг / Фото - ESPN
Норвезький Буде-Глімт переграв португальский Спортінг у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.
Господарі розгромили суперників із рахунком 3:0. Голи забили Сондре Фет (пенальті), Уле Бломберг та Каспер Хег.
Друга гра між Спортінгом та Буде-Глімт запланована 17 березня у Лісабоні.
Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перший матч
Буде-Глімт (Норвегія) – Спортінг (Португалія) 3:0
Голи: Фет, 32 (пен.), Бломберг, 45+1, Хег, 71
