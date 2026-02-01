Спортивний директор Вереса Юрій Габовда прокоментував зимову трансферну роботу клубу та пояснив, на які завдання були спрямовані підписання під час паузи в чемпіонаті. Слова працівника Вереса передає пресслужба клубу.

Непроста в нас доля, непростий шлях, але ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямку. Будемо допомагати новачкам зростати, щоб у майбутньому вони дали результати для клубу та були активами.

На мою думку, і Гонсалвес, і Байя, і Ян - хороші гравці. З ними треба попрацювати та розкрити цей потенціал. Те, що ми будемо робити.

Це все гравці атакувальної лінії, яких нам бракувало. Ми підсилили ці позиції. По перших днях, що хлопці в нашій команді, нам усе подобається. Адаптація в них проходить чудово.