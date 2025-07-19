Комітет з етики та чесної гри УАФ розпочав розслідування після того, як екстренер Ворскли Желько Любенович заявив, що залишив полтавську команду після погроз зі сторони посередників, які привели його в клуб, повідомив коментатор Роман Бебех.

Думаю більшість з вас чули, що новий головний тренер Ворскли Желько Любенович швидко залишив свою посаду через погрози агентів. Не розумію чому ніде не лунали імена винуватців.Костянтин Лемішко (ексфутболіст Ниви Тернопіль, Олександрії) та Ярослав Зварич, - написав Бебех в Telegram.

Ведучий УПЛ ТБ Володимир Звєров у своєму авторському YouTube-проекті розповів, що посередники, які нібито тиснули на Любеновича в кадрових питаннях, пройдуть поліграф.

Раніше експрезидент ПФЛ висловився про скандальну ситуацію з Любеновичем.