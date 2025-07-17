Ворскла офіційно розірвала контракт із Желько Любеновичем, звільнивши його від обов'язків головного тренера команди. Офіційною причиною відходу було вказано сімейні обставини фахівця.

Проте сам Любенович пізніше зізнався, що справжня причина прощання з полтавським клубом була іншою. Він також поділився, як керівництво повідомило його про необхідність залишити Україну. Цитує тренера Трибуна.

«Причина – та, яку назвав один зі журналістів, Михайло Співаковський. Те, що агенти, які запропонували мене та привели в клуб, почали погрожувати – кого я повинен підписати, а кого ні. Я поговорив з керівництвом – воно спробувало мені допомогти у цій ситуації. Але разом прийняли рішення, що найкращим кроком буде поїхати з країни..

Я вважаю, що погрози були достатньо серйозними, щоб я покинув країну. Коли я звернувся у клуб, то вони сказали, щоб я дав їм один день на роздуми, як тут мені допомогти. Але наступного дня зателефонували та сказали, що найкраще для мене – поїхати з країни», – заявив Любенович.