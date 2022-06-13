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Справжній капітан. Миколенко розповів про людські якості лідера Ірландії та «Евертона»

Шеймус Коулмен півроку допомагав українцеві в незнайомій країні
Футбол Збірна України
19:59
Справжній капітан. Миколенко розповів про людські якості лідера Ірландії та «Евертона»
Миколенко та Коулмен / Фото: Евертон

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко перед матчем Ліги націй з Ірландією розповів про капітана «Евертона» ірландця Шеймуса Коулмена.

«Після того як я прилетів 31 грудня перед новим роком, а для українців це велике свято, я був в готелі сам. У новорічну ніч він написав мені: «Я знаю, як тобі важко, я буду завжди допомагати тобі поки ти і я будемо в клубі. Завжди розраховуй на мою підтримку, мою допомогу». Ці півроку він мені завжди допомагав. Це дуже велика людина і великий капітан».

Нагадаємо, матч Україна – Ірландія відбудеться 14 червня в Лодзі. Початок – о 21.45 по Києву.

Карен Агабекян
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Теги

Віталій Міколенко Евертон збірна Ірландії (футбол)

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