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Миколенко: «Я не можу поставити в одному рядку гру за збірну України та втому»

Віталій хотів би грати домашні матчі на Батьківщині
Футбол Збірна України
18:30
Миколенко: «Я не можу поставити в одному рядку гру за збірну України та втому»
Фото: УАФ

Захисник збірної України Віталій Миколенко розповів про налаштування команди на наступний матч Ліги націй:

Можу сказати одне – я не можу поставити в одному рядку гру за збірну та втому. Я приїхав, аби грати за країну, за своїх рідних, глядачів. Втома і збірна України – це різні речі. Емоції позитивні, бо останню гру виграли. Коли перемагаєш, відновлюєшся швидше.

Почуваю себе добре. В команді немає такого настрою, що всі уже у відпустці. Було б краще, якби ми грали в Україні. Раніше я думав про якісь маленькі проблеми як грандіозні. Та з початку повномасштабної війни я зосередився на футболі, на команді. Зрозумів, що не так все тяжко в Англії та «Евертоні». Треба виходити і доводити, що ми можемо грати і вигравати.

Нагадаємо, що Миколенко у ворота Вірменії забив дебютний матч за збірну.

Олег Шумейко-молодший
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Віталій Міколенко

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