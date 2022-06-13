Миколенко: «Я не можу поставити в одному рядку гру за збірну України та втому»

Фото: УАФ

Захисник збірної України Віталій Миколенко розповів про налаштування команди на наступний матч Ліги націй:



Почуваю себе добре. В команді немає такого настрою, що всі уже у відпустці. Було б краще, якби ми грали в Україні. Раніше я думав про якісь маленькі проблеми як грандіозні. Та з початку повномасштабної війни я зосередився на футболі, на команді. Зрозумів, що не так все тяжко в Англії та «Евертоні». Треба виходити і доводити, що ми можемо грати і вигравати.