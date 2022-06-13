Караваєв і Миколенко відзначилися дебютними м'ячами за збірну України
Миколенко: «Я не можу поставити в одному рядку гру за збірну України та втому»
Віталій хотів би грати домашні матчі на Батьківщині
18:30
Фото: УАФ
Захисник збірної України Віталій Миколенко розповів про налаштування команди на наступний матч Ліги націй:
Можу сказати одне – я не можу поставити в одному рядку гру за збірну та втому. Я приїхав, аби грати за країну, за своїх рідних, глядачів. Втома і збірна України – це різні речі. Емоції позитивні, бо останню гру виграли. Коли перемагаєш, відновлюєшся швидше.
Почуваю себе добре. В команді немає такого настрою, що всі уже у відпустці. Було б краще, якби ми грали в Україні. Раніше я думав про якісь маленькі проблеми як грандіозні. Та з початку повномасштабної війни я зосередився на футболі, на команді. Зрозумів, що не так все тяжко в Англії та «Евертоні». Треба виходити і доводити, що ми можемо грати і вигравати.
Нагадаємо, що Миколенко у ворота Вірменії забив дебютний матч за збірну.
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