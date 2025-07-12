Сергій Стаднюк

Полісся у суботу, 12 липня, на літніх зборах в Австрії проведе контрольний матч проти чемпіона австрійської Бундесліги – Штурма. Гра відбудеться на стадіоні ATV-Riesneralm-Arena в Ірднінгу, початок о 17:30 за київським часом (16:30 за місцевим).

Пряма трансляція буде доступна на клубному YouTube-каналі.

Штурм – п’ятиразовий чемпіон Австрії, семиразовий володар національного кубка, триразовий тріумфатор суперкубка та переможець Кубка Інтертото. На сьогодні склад австрійського гранда оцінюється у 62,48 млн євро за версією Transfermarkt.

Полісся ж, яке поступово формує амбітний і конкурентний колектив, матиме змогу перевірити себе на фоні дуже серйозного суперника. За оцінками Transfermarkt, загальна вартість складу житомирян нині становить 24,45 млн євро. Це буде важливе випробування для команди, яка прагне показати свою готовність до нового сезону на європейській арені.

Раніше практично визначився суперник Полісся у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій.