Сергій Стаднюк

У першому матчі стартового раунду кваліфікації Ліги конференцій Санта Колома на виїзді сенсаційно розгромила Борац.

Гості шокували боснійську команду ще до перерви, забивши тричі за 11 хвилин. Моурело відкрив рахунок на 29-й хвилині, Сістеро подвоїв його з пенальті, а Фернандес довів розрив до непристойного.

У другому таймі андоррці продовжили домінувати – Леон забив четвертий м’яч на 66-й хвилині. Однак тут уже включилася команда з Баня-Луки. Кулашин трохи підсолодив гіркоту поразки на 71-й хвилині.

У матчі-відповіді, що відбудеться 17 липня, боснійцям потрібно творити справжнє диво, щоб відіграти таке відставання. Нагадаємо, що переможець цієї пари зіграє з Поліссям у другому раунді кваліфікації.

Ліга конференцій. Стартовий раунд кваліфікації, перший матч

Борац – Санта Колома 1:4

Голи: Кулашин, 71 – Моурело, 29, Сістеро, 34, (пен.), Фернандес, 40, Леон, 66

Борац: Юркас, Еррера, Кароліна, Діуф (Челич, 46), Роган (Квржич, 46), Савич, Граховац (Огрінец, 46), Хірош (Жорич, 63), Вукович, Перич (Марчетич, 80), Кулашин

Санта-Колома: Руїс, Сістеро (Родрігез, 77), Ніколас, Родрігес, Креспо, Ремолінс, Архона Марін, Ферейра (Пуерто Бельярт, 61), Фернандес (Кіліан, 70), Моурело, Леон (Херібі, 70)

Попередження: Хірош (34), Квржич (82), Жорич (90+3) – Моурело (50)