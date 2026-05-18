Програма 29 туру УПЛ завершилась двома поєдинками за участі майбутніх призерів чемпіонату.

ЛНЗ за підсумками цього туру міг гарантувати собі срібні нагороди в матчі проти Кудрівки. Для цього необхідно було вигравати свій матч та сподіватись, що в паралельному матчі Полісся не виграє у Зорі.

Черкащани впродовж всього матчу сподівались на класі взяти своє, але наприкінці зустрічі Кудрівка знайшла свій шанс, який втілився у переможний гол Світюхи.

Тим часом у Києві позбавлена турнірної мотивації Зоря знайшла спосіб, як протидіяти тактичним перебудовам Полісся. Пропущений гол ЛНЗ спонувкав команду Руслана Ротаня кинути всі сили, але до завершення матчу рахунок на табло так і не змінився.

УПЛ. 29 тур

Кудрівка - ЛНЗ 1:0

Гол: Світюха, 80

Зоря - Полісся 0:0