Срібна лихоманка УПЛ: ЛНЗ та Полісся тримають інтригу до останнього
29 тур закривали 2 поєдинки
близько 3 годин тому
Програма 29 туру УПЛ завершилась двома поєдинками за участі майбутніх призерів чемпіонату.
ЛНЗ за підсумками цього туру міг гарантувати собі срібні нагороди в матчі проти Кудрівки. Для цього необхідно було вигравати свій матч та сподіватись, що в паралельному матчі Полісся не виграє у Зорі.
Черкащани впродовж всього матчу сподівались на класі взяти своє, але наприкінці зустрічі Кудрівка знайшла свій шанс, який втілився у переможний гол Світюхи.
Тим часом у Києві позбавлена турнірної мотивації Зоря знайшла спосіб, як протидіяти тактичним перебудовам Полісся. Пропущений гол ЛНЗ спонувкав команду Руслана Ротаня кинути всі сили, але до завершення матчу рахунок на табло так і не змінився.
УПЛ. 29 тур
Кудрівка - ЛНЗ 1:0
Гол: Світюха, 80
Зоря - Полісся 0:0
