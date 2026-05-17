Карпати завдяки дублю Бабогло впевнено переграли Верес
Львів'яни дотиснули суперника у другому таймі
Львівські Карпати вдома перемогли рівненський Верес у матчі 29-го туру чемпіонату України.
Обидва голи були забиті після перерви. Дублем у матчі відзначився захисник Владислав Бабогло, який обидва рази забив після подач Дениса Мірошніченка — спочатку з кутового, а потім зі штрафного.
УПЛ. 29-й тур
Карпати – Верес – 2:0
Голи: Бабогло, 54, 70
Перемога дозволила Карпатам набрати 41 очко — вони на дев'ятій позиції в УПЛ. Верес із 31 балом посідає десятий рядок.
