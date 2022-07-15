Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
08:35
Всесвітні ігри 2022. День 7. Кікбоксинг. Фінали. Прем’єра
09:55
Хокей. Суперліга Паріматч. Донбас - Білий Барс

Срна пояснив, чому не очолив «Шахтар»

Новим головним тренером «гірників» став Йовічевіч
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:39
Срна пояснив, чому не очолив «Шахтар»

Директор «Шахтаря» з футболу Даріо Срна прокоментував призначення головним тренером команди Ігора Йовічевіча:

Починаємо роботу з новим тренером. Очікується, що чемпіонат стартує, хоча ще багато що може змінитися. Ми знаємо, що у Вінниці прилетіла ракета, тож треба бути дуже обережним. Але важливо, що «Шахтар» живий, що не опустив руки».

Дві війни за 8 років для клубу, але плакати ми не будемо, а будемо готуватися. Представлятимемо Україну в Лізі чемпіонів.

Що стосується Ігора Йовічевіча, то він своєю роботою показав, що заслужив бути тренером «Шахтаря». Раді, що він став тренером. Моє призначення тренером? Багато чуток було, проте я не готовий бути наставником «Шахтаря» зараз. Тут потрібна людина з досвідом, і Ігор заслужив своєю роботою та своїм красивим футболом.

Йовічевіч вже провів перше тренування з «гірниками».

Джерело: sport.ua Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Даріо Срна Ігор Йовічевіч

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Під*р». Почесний президент «Дніпра-1» відреагував на перехід Йовічевіча в «Шахтар»
«Під*р». Почесний президент «Дніпра-1» відреагував на перехід Йовічевіча в «Шахтар»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09:33
Лише одна перешкода завадила Маркевичу очолити «Шахтар»
Лише одна перешкода завадила Маркевичу очолити «Шахтар»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14 липня 21:49
Йовічевіч провів перше тренування в «Шахтарі»
Йовічевіч провів перше тренування в «Шахтарі»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14 липня 20:18
Назріває скандал. «Дніпро-1» готує офіційну заяву з приводу Йовічевіча
Назріває скандал. «Дніпро-1» готує офіційну заяву з приводу Йовічевіча
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14 липня 15:52
Палкін: «Йовічевіч прийшов в «Шахтар» не згідно з правилом FIFA, а тому, що у нього завершився контракт з «Дніпром-1»
Палкін: «Йовічевіч прийшов в «Шахтар» не згідно з правилом FIFA, а тому, що у нього завершився контракт з «Дніпром-1»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14 липня 14:46
Йовічевіч: «Мій футбол не дуже відрізняється від того, який ставив в «Шахтарі» Де Дзербі»
Йовічевіч: «Мій футбол не дуже відрізняється від того, який ставив в «Шахтарі» Де Дзербі»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14 липня 12:38

Новини: Футбол

Азар повернувся в розташування «Реалу» в найкращій формі з моменту переходу з «Челсі»
Азар повернувся в розташування «Реалу» в найкращій формі з моменту переходу з «Челсі»
Прімера
10:06
«Під*р». Почесний президент «Дніпра-1» відреагував на перехід Йовічевіча в «Шахтар»
«Під*р». Почесний президент «Дніпра-1» відреагував на перехід Йовічевіча в «Шахтар»
Українська Прем'єр-ліга
09:33
Фабрегас міг продовжити контракт з «Монако», а натомість вирішив переїхати в Серію В
Фабрегас міг продовжити контракт з «Монако», а натомість вирішив переїхати в Серію В
Серія А
09:09
Срна пояснив, чому не очолив «Шахтар»
Срна пояснив, чому не очолив «Шахтар»
Українська Прем'єр-ліга
08:39
Екс-хавбек «Ювентуса», «Баварії» та «Барселони» офіційно покинув Європу
Екс-хавбек «Ювентуса», «Баварії» та «Барселони» офіційно покинув Європу
У світі
14 липня 22:46
Хавбек «Металіста 1925» повернувся в стрій після 10 місяців без футболу
Хавбек «Металіста 1925» повернувся в стрій після 10 місяців без футболу
Українська Прем'єр-ліга
14 липня 22:19
Лише одна перешкода завадила Маркевичу очолити «Шахтар»
Лише одна перешкода завадила Маркевичу очолити «Шахтар»
Українська Прем'єр-ліга
14 липня 21:49
«Металіст» призначив в. о. наставника команди екс-тренера збірної України U-21
«Металіст» призначив в. о. наставника команди екс-тренера збірної України U-21
Українська Прем'єр-ліга
14 липня 21:17
Чергове підсилення. «Фенербахче» зміцнив опорну зону досвідченим бразильцем
Чергове підсилення. «Фенербахче» зміцнив опорну зону досвідченим бразильцем
Ліга чемпіонов UEFA
14 липня 20:49
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Інші
10 липня 13:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
Спортивна гімнастика
11 липня 17:57
1
Всі новини