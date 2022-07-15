Срна пояснив, чому не очолив «Шахтар»

Директор «Шахтаря» з футболу Даріо Срна прокоментував призначення головним тренером команди Ігора Йовічевіча:



Дві війни за 8 років для клубу, але плакати ми не будемо, а будемо готуватися. Представлятимемо Україну в Лізі чемпіонів.

Що стосується Ігора Йовічевіча, то він своєю роботою показав, що заслужив бути тренером «Шахтаря». Раді, що він став тренером. Моє призначення тренером? Багато чуток було, проте я не готовий бути наставником «Шахтаря» зараз. Тут потрібна людина з досвідом, і Ігор заслужив своєю роботою та своїм красивим футболом.