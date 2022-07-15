Йовічевіч провів перше тренування в «Шахтарі»
Срна пояснив, чому не очолив «Шахтар»
Новим головним тренером «гірників» став Йовічевіч
Директор «Шахтаря» з футболу Даріо Срна прокоментував призначення головним тренером команди Ігора Йовічевіча:
Починаємо роботу з новим тренером. Очікується, що чемпіонат стартує, хоча ще багато що може змінитися. Ми знаємо, що у Вінниці прилетіла ракета, тож треба бути дуже обережним. Але важливо, що «Шахтар» живий, що не опустив руки».
Дві війни за 8 років для клубу, але плакати ми не будемо, а будемо готуватися. Представлятимемо Україну в Лізі чемпіонів.
Що стосується Ігора Йовічевіча, то він своєю роботою показав, що заслужив бути тренером «Шахтаря». Раді, що він став тренером. Моє призначення тренером? Багато чуток було, проте я не готовий бути наставником «Шахтаря» зараз. Тут потрібна людина з досвідом, і Ігор заслужив своєю роботою та своїм красивим футболом.
Йовічевіч вже провів перше тренування з «гірниками».