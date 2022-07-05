Срна: «У 2014-му росія забрала будинок« Шахтаря », а зараз вигнала нас з України»

Директор з футболу «Шахтаря» Даріо Срна висловився про війну в Україні і вплив війни на футбол. Його цитує таблоїд Mirror.

Я дуже пишаюся тим, що «Шахтар» буде тим клубом, який буде представляти Україну на груповому етапі Ліги чемпіонів. «Шахтар» – єдиний клуб в історії футболу, який переживає таку ситуацію. У 2014 році Росія забрала наш будинок, а в цьому році вигнала з України. Але ми все ще живі, для нас буде честю представляти Україну в груповому етапі Ліги чемпіонів.

За останні 17 сезонів ми 16 з них грали в Лізі чемпіонів. Ми втратили 14 наших неукраїнських гравців, але ми все ще живі. Ми побудуємо команду і будемо боротися як команда за Україну. Ми будемо грати в цьому турнірі з відмінною мотивацією, тому що ми знаємо, що граємо за свій народ і нашу країну.

Це третя війна в моєму житті, і я знаю, що 99% воєн закінчуються переговорами за столом. Є надія, що якомога швидше вони знайдуть спосіб зупинити війну і повернути людей додому, щоб вони могли спати в своїх ліжках. Найголовніше – припинити війну і припинити вбивати невинних людей в Україні. Ми сподіваємося і віримо в українську перемогу. Для мене український народ вже переможець, він витримав 120 днів, воюючи проти Росії.

Ми будемо грати в Лізі чемпіонів у Варшаві, тому що Польща – братська нація України. Вони надали притулок багатьом українцям у своїй країні і багато зробили для нас. Для нас це лише маленьке повагу до них – привезти Лігу чемпіонів в їх країну. Ми будемо боротися в кожній грі до кінця. Просимо всіх молитися за Україну, молитися, щоб зупинилася війна, а люди насолоджувалися кожною миттю свого життя. У нас є свій борг перед Україною – грати в футбол ».