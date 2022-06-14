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Срна: «У нас є діалог з паном Суркісом і представниками« Динамо»

Провідні клуби України готові продовжувати чемпіонат
Футбол Українська Прем'єр-ліга
21:43
Срна: «У нас є діалог з паном Суркісом і представниками« Динамо»

Директор з футболу «Шахтаря» Даріо Срна заявив, що «гірники» спілкуються з «Динамо» щодо продовження чемпіонату України.

«Ми спілкуємося. Є діалог з паном Суркісом, деякими футболістами «Динамо», представниками тренерського штабу команди. Все говоримо про те, що потрібно починати чемпіонат і рухатися далі. Важливо показати всьому світу, що футбол в Україні живий.

Війна триває, але кожен з нас повинен зробити все, що в його силах, щоб допомогти країні. Ми грали товариські матчі. Все, що ми заробили, віддали державі. Доходами з майбутніх ігор ми будемо також ділитися і допомагати ».

Раніше український тренер Мирон Маркевич заявив, що команди, які гратимуть в єврокубках, повинні проводити матчі УПЛ за кордоном.

Джерело: footballua.tv Петро Приходько
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Даріо Срна Шахтар Донецьк

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