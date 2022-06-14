Срна: «У нас є діалог з паном Суркісом і представниками« Динамо»

Директор з футболу «Шахтаря» Даріо Срна заявив, що «гірники» спілкуються з «Динамо» щодо продовження чемпіонату України.

Війна триває, але кожен з нас повинен зробити все, що в його силах, щоб допомогти країні. Ми грали товариські матчі. Все, що ми заробили, віддали державі. Доходами з майбутніх ігор ми будемо також ділитися і допомагати ».