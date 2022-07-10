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Стала відома бригада арбітрів, яка обслужить матч «Ворскли» в Лізі конференцій

Гра з АІКом відбудеться 21-го липня
Футбол Ліга конференцій UEFA
09:26
Стала відома бригада арбітрів, яка обслужить матч «Ворскли» в Лізі конференцій

Бригада арбітрів зі Швейцарії обслужить матч « Ворскли » і АІК в Лізі конференцій, повідомляє UEFA.

Головним арбітром призначений Урс Шнідер, А допомагати на лініях йому будуть Марко Цюрхер і Беньямін Цюрхер.

Перший матч між « Ворсклой » і АІКом відбудеться 21-го липня, а у відповідь – 27 липня. Обидва матчі пройдуть в Стокгольмі ( Швеція ).

Раніше в « Ворсклу » перейшов ветеран УПЛ, який поневірявся по Європі.

Петро Приходько
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Ворскла

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