Стала відома сума, яку отримає збірна України, якщо кваліфікується на ЧС-2022

Підопічні Петракова можуть дуже розбагатіти

Збірна України / Фото - CNN

У фіналі плей-офф кваліфікації ЧС-2022 збірна України зіграє проти команди Уельсу.Якщо підопічнівиграють матч, то за потрапляння на ЧС отримають 2,5 мільйона доларів. Ще 8 млн. зароблять після групового етапу.За вихід до 1/8 фіналу можна отримати ще 12 млн, 1/4 – 16 млн. Четверте місце отримає 22 млн, третє – 26 млн. Фіналіст – 32 млн, тріумфатор – 45 млн. Про це повідомляєНагадаємо, 5 червня в Кардіффі відбудеться фінальний матч плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 Уельс – Україна.Відзначимо, що Уельс не брав участі в ЧС з 1958 року.Напередодні хавбек «Бордо»