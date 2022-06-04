Вєрняєв привітав збірну України з перемогою у стиковому матчі відбору ЧС-2022 над Шотландією
Стала відома сума, яку отримає збірна України, якщо кваліфікується на ЧС-2022
Підопічні Петракова можуть дуже розбагатіти
13:26
Збірна України / Фото - CNNУ фіналі плей-офф кваліфікації ЧС-2022 збірна України зіграє проти команди Уельсу.
Якщо підопічні Олександра Петракова виграють матч, то за потрапляння на ЧС отримають 2,5 мільйона доларів. Ще 8 млн. зароблять після групового етапу.
За вихід до 1/8 фіналу можна отримати ще 12 млн, 1/4 – 16 млн. Четверте місце отримає 22 млн, третє – 26 млн. Фіналіст – 32 млн, тріумфатор – 45 млн. Про це повідомляє Total Sportal.
Нагадаємо, 5 червня в Кардіффі відбудеться фінальний матч плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 Уельс – Україна.
Відзначимо, що Уельс не брав участі в ЧС з 1958 року.
Напередодні хавбек «Бордо» Данило Ігнатенко прибув в розташування збірної.