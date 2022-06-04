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Стала відома сума, яку отримає збірна України, якщо кваліфікується на ЧС-2022

Підопічні Петракова можуть дуже розбагатіти
Футбол Збірна України
13:26
Стала відома сума, яку отримає збірна України, якщо кваліфікується на ЧС-2022
Збірна України / Фото - CNN
У фіналі плей-офф кваліфікації ЧС-2022 збірна України зіграє проти команди Уельсу.

Якщо підопічні Олександра Петракова виграють матч, то за потрапляння на ЧС отримають 2,5 мільйона доларів. Ще 8 млн. зароблять після групового етапу.

За вихід до 1/8 фіналу можна отримати ще 12 млн, 1/4 – 16 млн. Четверте місце отримає 22 млн, третє – 26 млн. Фіналіст – 32 млн, тріумфатор – 45 млн. Про це повідомляє Total Sportal.

Нагадаємо, 5 червня в Кардіффі відбудеться фінальний матч плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 Уельс – Україна.

Відзначимо, що Уельс не брав участі в ЧС з 1958 року.

Напередодні хавбек «Бордо» Данило Ігнатенко прибув в розташування збірної.
Володимир Кириченко
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Олександр Петраков

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