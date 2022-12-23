Стало відомо, чому Роналду так і не отримав пропозицій від європейських клубів

Швидше за все, португалець продовжить кар'єру в Аль-Насрі

Стало відомо, чому форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду не отримував пропозицій від європейських клубів. Про це повідомляє Metro.

За інформацією джерела, клуби відлякав скандал Роналду в Манчестер Юнайтед, після якого він покинув клуб.

Також клуби не влаштовує вік Роналду і його фінансові апетити. Португальцю вже 37 років.

Таким чином, у Роналду поки є лише пропозиція від Аль-Насра. Повідомлялося, що Кріштіану вже прийняв її, і буде отримувати майже 200 мільйонів євро на рік.