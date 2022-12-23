Роналду все ж прийняв пропозицію «Аль-Насра»
Стало відомо, чому Роналду так і не отримав пропозицій від європейських клубів
Швидше за все, португалець продовжить кар'єру в Аль-Насрі
23 грудня 10:22
Стало відомо, чому форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду не отримував пропозицій від європейських клубів. Про це повідомляє Metro.
За інформацією джерела, клуби відлякав скандал Роналду в Манчестер Юнайтед, після якого він покинув клуб.
Також клуби не влаштовує вік Роналду і його фінансові апетити. Португальцю вже 37 років.
Таким чином, у Роналду поки є лише пропозиція від Аль-Насра. Повідомлялося, що Кріштіану вже прийняв її, і буде отримувати майже 200 мільйонів євро на рік.
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